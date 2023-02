Insonnia, nuovo studio individua la patologia che può causare (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un nuovo studio ha rivelato come l’Insonnia può causare una patologia molto conosciuta da tutti noi. Ecco quale. L’Insonnia è un disturbo del sonno comune che può influire sulla qualità della vita di una persona. Si stima che circa il 30% degli adulti soffra di Insonnia occasionale, mentre il 10% circa soffra di Insonnia cronica. L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di lunedì 20 febbraio 2023) Unha rivelato come l’puòunamolto conosciuta da tutti noi. Ecco quale. L’è un disturbo del sonno comune che può influire sulla qualità della vita di una persona. Si stima che circa il 30% degli adulti soffra dioccasionale, mentre il 10% circa soffra dicronica. L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento...bosottiS : RT @luigidegennar: Un nuovo trattamento farmacologico per l’insonnia #disturbidelsonno #medicinadelsonno #insonnia #sonno #AIMS #sonno @A… - Agricolturabio1 : RT @luigidegennar: Un nuovo trattamento farmacologico per l’insonnia #disturbidelsonno #medicinadelsonno #insonnia #sonno #AIMS #sonno @A… - luigidegennar : Un nuovo trattamento farmacologico per l’insonnia #disturbidelsonno #medicinadelsonno #insonnia #sonno #AIMS… - clipSALUTE : Nuovo articolo: clipSALUTE - Insonnia, agire sui sintomi notturni per - whotels_it : Andare in vacanza per combattere l'insonnia: il nuovo trend dei viaggi - Insonnia nuovo