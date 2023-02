Inseguimento e gravissimo incidente a Roma | fratello e sorella 16enne si schiantano con lo scooter rubato

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Gravesulla Via Tiburtina anel weekend dopo un rocambolesco. E’ finita così, con lo schianto contro un’auto, il tentativo di fuga di, entrambi molto giovani, che poco prima avevanouno; i due, dopo aver ignorato l’alt dei Carabinieri che li avevano intercettati, hanno tentato di scappare ma, giunti all’altezza di Casal De’ Pazzi, hanno centrato in pieno una macchina finendo sull’asfalto. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in Ospedale: ad avere la peggio è stato il ragazzo, che guidava il ciclomotore, ricoverato in gravi condizioni. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

