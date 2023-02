Inscenano l’arresto di Matteo Messina Denaro per festeggiare il Carnevale | il video diventa virale

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 febbraio 2023) La scena deldiriprodotta perfettamente peril: accade a Borgotaro, comune di appena 7mila abitanti in provincia di Parma. L’evento è stato riprodotto in ogni minimo dettaglio: i passamontagna e i giubbotti antiproiettile con tanto di scritta SWAT (le squadre d’assalto speciali americane) per i carabinieri intervenuti, il montone per il boss. Sui social diverse segnalazioni di bambini travestiti come l’ultimo boss stragista arrestato lo scorso 16 gennaio all’interno della clinica La Maddalena di Palermo. Francesco Emilio Borrelli, deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook unchoc che ritrae un bambino che indossa l’outfit del mafioso “scortato” da due adulti, uno dei quali ...