Innovazione | coach aziendale Gaito | “Arrivo intelligenza artificiale ChatGpt non deve far paura”

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – "Viviamo in un'epoca fantastica in cui si può avere accesso alla formazione di qualsiasi livello: dalle lezioni online e gratuite di Harvard fino ai corsi più completi e professionalizzanti a pagamento. In passato non c'è mai stato a disposizione tutto questo sapere, così facilmente accessibile, ma chi non sfrutta queste opportunità inesistenti appena dieci anni fa, perde un'occasione unica". A dirlo Raffaele Gaito, coach aziendale, scrittore e formatore. Gaito, da anni attivo nel settore della formazione in multinazionali e pmi, ritiene che "negli ultimi anni è cresciuto fortemente questo trend formativo, sia in termini di qualità che quantità, per cui oggi il valore della formazione continua e differenziata ha un ruolo chiave – spiega Gaito, che ha fondato un'academy rivolta ad ...

