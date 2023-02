Incidente tra Gragnano e Castellammare: auto invade corsia opposta. Un morto (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ di un morto e un ferito il bilancio del drammatico Incidente avvenuto questa mattina sulla statale 145 “Sorrentina”, sulla sopraelevata tra Castellammare di Stabia e Gragnano. La vittima – secondo quanto riporta Cronache della Campania – è Michele Lauro, 61enne di Piano di Sorrento. Incidente sulla statale Sorrentina: un morto Secondo una prima ricostruzione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) E’ di une un ferito il bilancio del drammaticoavvenuto questa mattina sulla statale 145 “Sorrentina”, sulla sopraelevata tradi Stabia e. La vittima – secondo quanto riporta Cronache della Campania – è Michele Lauro, 61enne di Piano di Sorrento.sulla statale Sorrentina: unSecondo una prima ricostruzione, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

