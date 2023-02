Incidente tra due moto: l’ultimo saluto al 23enne Daniele e ai fidanzati Guido e Rosanna (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un terribile Incidente quello che è avvenuto sabato pomeriggio sui tornanti della strada regionale 83, la panoramica che da Itri porta al Santuario della Madonna della Civita. Qui a scontrarsi due moto, in un terribile frontale. Pesantissimo il bilancio delle vittime. A perdere la vita la 47enne Rosanna Addessi, il suo compagno 44enne, Guido De Filippis e il 23enne Daniele Matarazzo. Momenti difficili per le cittadine di Fondi, Itri ed Isoletta d’Arce, dove vivevano le famiglie delle tre vittime che hanno tragicamente perso la vita nel sinistro. Le esequie si terranno in giornate differenti. Incidente tra due moto: morti il 23enne Daniele e i fidanzati Guido e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 20 febbraio 2023) Un terribilequello che è avvenuto sabato pomeriggio sui tornanti della strada regionale 83, la panoramica che da Itri porta al Santuario della Madonna della Civita. Qui a scontrarsi due, in un terribile frontale. Pesantissimo il bilancio delle vittime. A perdere la vita la 47enneAddessi, il suo compagno 44enne,De Filippis e ilMatarazzo. Momenti difficili per le cittadine di Fondi, Itri ed Isoletta d’Arce, dove vivevano le famiglie delle tre vittime che hanno tragicamente perso la vita nel sinistro. Le esequie si terranno in giornate differenti.tra due: morti ile ie ...

