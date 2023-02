Incidente sul lavoro a Prato | due operai cadono da un ponteggio in centro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Entrambi portati in codice rosso in ospedale. Il 21enne ha riportato lesioni più lievi, accertamenti per il 44enne. Trabattello sequestrato

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MakeDavero : RT @ChiranAngelgela: Dramma sul lavoro ad Albanella: operaio travolto e ucciso da una rotoballa di fieno. Aveva 58 anni. #mortidilavoro… - infoitinterno : Castellammare, incidente mortale sul viadotto San Marco - infoitinterno : Castellammare, incidente sul raccordo: morto automobilista - AlbertodaSomma : RT @MarcoRizzoPC: Della Chernobyl americana nessuno parla. Sul disastro epocale avvenuto con un incidente ferroviario in Ohio tacciono gli… - infoitinterno : Incidente sul raccordo tra Castellammare e Gragnano, morto il comandante Michele Lauro -

Entrambi portati in codice rosso in ospedale. Il 21enne ha riportato lesioni più lievi, accertamenti per il 44enne. Trabattello sequestratoposto anche la Polizia Stradale per gli opportuni rilievi del caso e per gestire il traffico: parecchi sono stati infatti i disagi che si sono venuti a verificare a seguito dell'

Incidente A4, morte 2 donne: conducente positivo a cannabis e benzodiazepine Adnkronos

Tragico incidente al casello, travolte mentre pagano: morte due donne MilanoToday.it

Incidente casello A4, ricostruzione choc: impatto a 150 km/h, auto sbalzata di 100 metri IL GIORNO

Incidente sul raccordo tra Castellammare e Gragnano, morto il comandante Michele Lauro La Repubblica

Schianto sulla provinciale 115 tra Lodi e Lodi Vecchio: un morto e due feriti IL GIORNO

Le immagini che stanno facendo il giro del web mostrano un rocambolesco incidente avvenuto in Repubblica Ceca. Non sappiamo con esattezza la località, quello che è certo è che la neve, caduta in quant ...Nello scontro fra tre mezzi pesanti è rimasto ferito un 46enne. Circolazione interrotta fra Bologna Interporto e Altedo ...