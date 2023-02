Incidente su A4 | morte 2 donne | conducente auto killer indagato

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sarebbe risultato positivo alla cannabis e alle benzodiazepine l’uomo di 39anni, di origine marocchina e con cittadinanza italiana, che sabato notte ha tamponato l’di dueferme al casellostradale della A4 Torino- Milano, all’altezza della Ghisolfa, e le ha uccise sul colpo. E’ quanto emerge dai primi accertamenti medici, mentre i risultati degli esami ematochimici (servono a rivelare la presenza di sostanze presenti nel sangue) sono attesi tra un paio di giorni. Il 39enne, ora ricoverato nel riparto di psichiatria dell’ospedale San Carlo di Milano, èper omicidio stradale plurimo e rischia una condanna fino a 18 anni di carcere. L’uomo, residente a Pontenure in provincia di Piacenza, giovedì è stato accompagnato dalla moglie in ospedale per una sospetta crisi di nervi e qui ...