Incidente al casello dell' A4 | positivo a cannabis e benzodiazepine l' uomo che ha tamponato l' auto delle due donne uccise

Nuova svolta nella vicenda della morte delle due operatrici socio sanitarie Laura Amato e Claudia Turconi . L'uomo che le ha tamponate aldell'A4 a 150 km/h è risultato positivo a cannabis e benzodiazepine . Sono questi gli esiti degli esami di primo livello disposti dal pm milanese Paolo Filippini, titolare dell'inchiesta che ...... è stato sequestrato anche il cellulare per capire se negli istanti prima dell'mortale ...vedrebbe una macchina che tira diritto ad alta velocità come se l'autista non avesse visto il...

Era positivo alla cannabis e alle benzodiazepine l’automobilista di 39 anni che si è schiantato su un auto ferma al casello della barriera autostradale A4 Torino-Milano (Ghisolfa), uccidendo le due do ...Aveva assunto un cocktail di droga e benzodiazepine il 39enne italiano di origini marocchine che sabato notte ha provocato la morte di due donne. Sono gli esiti degli esami di primo livello disposti d ...