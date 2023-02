Incidente al casello dell'A4, positivo a cannabis e benzodiazepine l'uomo che ha tamponato l'auto delle due donne rimaste uccise (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuova svolta nella vicenda della morte delle due operatrici socio sanitarie Laura Amato e Claudia Turconi . L'uomo che le ha tamponate al casello dell'A4 a 150 km/h è risultato positivo a cannabis e ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 febbraio 2023) Nuova svolta nella vicendaa mortee due operatrici socio sanitarie Laura Amato e Claudia Turconi . L'che le ha tamponate al'A4 a 150 km/h è risultatoe ...

