"In Giappone ci sono troppi vecchi, dovrebbero essere costretti a suicidarsi", dice il professore (Di lunedì 20 febbraio 2023) L'alta percentuale di popolazione anziana sarebbe un freno alla crescita economica secondo un rinomato professore universitario che, pertanto, propone il suicidio di massa come unica soluzione. In Giappone la popolazione anziana rappresenta il 30% del totale. Secondo un docente universitario questo diminuisce la produttività e l'espansione economica del paese. Yusuke Narita, professore di Yale, ha L'articolo proviene da Leggilo.org.

