In bici a 75 anni travolto da una Nissan a Casavatore | morto sul colpo

Incidente mortale questa mattina in viale dei Platani a Casalnuovo nella provincia di Napoli. A scontrarsi un'autovettura Nissan Qashqai e un 75enne in sella ad una bici: il ciclista, Angelo D'Onofrio, è morto sul colpo. La dinamica del sinistro è ancora da chiarire, sul posto i carabinieri i quali intanto hanno appurato che sono tutti in regola i documenti di circolazione del conducente dell'automobile.

