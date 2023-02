In auto con cocaina ed eroina. Arrestato 43enne

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Nel decorso weekend i Carabinieri della Compagnia di Massafra, impegnati in un servizio di prevenzione nel centro del comune Jonico, hannoin flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, undel posto. I militari dell’aliquota operativa infatti, hanno notato un’vettura con una persona a bordo che durante la marcia avrebbe eseguito diverse manovre che ha fatto insospettire i Carabinieri. Per questo, decidevano di fermarlo e procedere ad un controllo che dava esito positivo, poiché all’interno del veicolo nella sua disponibilità sono stati rinvenuti, circa 77 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente dei tipi, nonché la somma di 800 euro in contanti in banconote di vario taglio, presumibilmente frutto dell’attività di ...