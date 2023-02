In 3 in bicicletta per le vie di Roma: “Un pericolo per tutti” (Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma – “Nessun rispetto delle regole, né per l’incolumità propria o altrui”: questa la denuncia in una lettera giunta alla nostra redazione. “Il menefreghismo al giorno d’oggi sembra sia diventata l’unica regola da seguire. Sempre più spesso, infatti, vediamo in strada una violazione dei divieti imposti per garantire la sicurezza: dopo i monopattini anche le biciclette la fanno da padrone, infischiandosene completamente del codice della strada. Sappiamo come sia preferibile scegliere la mobilità sostenibile, visti anche i tempi duri in cui viviamo con il costo della benzina arrivato alle stelle. Ma la il codice della strada deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato per spostarsi nella città. Non farlo diventa un pericolo per tutti“. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 20 febbraio 2023)– “Nessun rispetto delle regole, né per l’incolumità propria o altrui”: questa la denuncia in una lettera giunta alla nostra redazione. “Il menefreghismo al giorno d’oggi sembra sia diventata l’unica regola da seguire. Sempre più spesso, infatti, vediamo in strada una violazione dei divieti imposti per garantire la sicurezza: dopo i monopattini anche le biciclette la fanno da padrone, infischiandosene completamente del codice della strada. Sappiamo come sia preferibile scegliere la mobilità sostenibile, visti anche i tempi duri in cui viviamo con il costo della benzina arrivato alle stelle. Ma la il codice della strada deve essere rispettato in ogni caso, indipendentemente dal tipo di mezzo utilizzato per spostarsi nella città. Non farlo diventa unper“. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

