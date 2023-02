Imprese | ExportUsa | ecco la business etiquette per avere successo nei meeting in Usa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Roma, 20 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Negli Stati Uniti esiste un codice specifico per affrontare un incontro di lavoro con un'azienda: l'improvvisazione è una prassi desueta che non appartiene alla cultura americana, per sua natura frenetica e orientata al risultato immediato. C'è uno schema a cui è necessario attenersi e che rispecchia esattamente tempistiche, aspettative e mentalità della controparte. Parola di. “Allinearsi con le modalità di approccio vigenti oltreoceano - precisa Astra Pagliai, direttore operativo di- è fondamentale. La frase 'ti chiamo, così ne parliamo', ad esempio, è inaccettabile: per condurre una trattativa, è necessario fissare un incontro e definire una scaletta di argomenti precisa”. Pianificare una riunione e preparare una presentazione sono elementi chiave da non sottovalutare. Le informazioni devono ...