"Il triste destino di papà": Aurora Ramazzotti? Occhio a questa foto... | Guarda (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si avvicina il grande giorno del parto, per Aurora Ramazzotti, che nell'attesa ha fatto sapere ai suoi followers su Instagram di aver deciso di stampare oltre 100 fotografie, una sorta di album dei ricordi della sua vita, i più belli ed emozionanti. Un album che, un giorno, consegnerà a suo figlio, un maschietto, che avrà con Goffredo Cereza. Al centro dell'album proprio la sua love story con Goffredo, tra momenti romantici e simbolici. "L'obiettivo è quello di raccontare la nostra storia fino all'arrivo del pargolo, come se stessi parlando direttamente a lui", ha spiegato Aurora Ramazzotti. La copertina? Semplice: "Ti presento mamma e papà". E parlando proprio di Goffredo, ecco che ad un certo punto Aurora, con ironia, ha scritto "il triste ...

