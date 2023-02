Il trattamento integrativo vale 1200€ | sbrigati a chiederlo con una semplice domanda

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Tutti sono alla caccia del. Ha il valore di 1200 euro e potrà essere richiesto con una: come fare. Il, in passato noto come Bonus Renzi, presenta delle novità quest’anno. Sarà ancora presente in busta paga, ma ci saranno dei nuovi beneficiari per quei 100 euro in più sullo stipendio mensile. Vengono eliminate, invece, le modalità di richiesta per chi riceve la Naspi. Allo stesso tempo partiranno anche i pagamenti INPS per tutti coloro che non hanno ricevuto l’accredito di gennaio. Tutte le novità in arrivo da quest’anno – ILoveTrading.itDal 1° gennaio il sussidio ha cambiato nome e non viene più chiamato Bonus Renzi. Ilda luglio 2020 è stato innalzato fino a 120 ...