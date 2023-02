Il Tottenham: «Siamo stati informati dell’abuso razzista online assolutamente riprovevole nei confronti di Son» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Tottenham, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato un tweet in difesa dell’attaccante Heung-Min Son Tottenham, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato un tweet in difesa dell’attaccante Heung-Min Son che è stato insultato sul web dopo una sua grande prestazione contro il West Ham. PAROLE – «Siamo stati informati dell’abuso razzista online assolutamente riprovevole nei confronti di Son durante la gara contro il West Ham. Lo abbiamo segnalato, Siamo dalla parte di Sonny e chiediamo ancora una volta alle società e alle autorità di agire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023), attraverso il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato un tweet in difesa dell’attaccante Heung-Min Son, attraverso il proprio profilo ufficiale, ha pubblicato un tweet in difesa dell’attaccante Heung-Min Son che è stato insultato sul web dopo una sua grande prestazione contro il West Ham. PAROLE – «neidi Son durante la gara contro il West Ham. Lo abbiamo segnalato,dalla parte di Sonny e chiediamo ancora una volta alle società e alle autorità di agire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

