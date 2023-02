Il tam tam esplode sui social: «Pippo Baudo sta male». E lui: «Tranquilli, è tutto ok. A presto» (Di lunedì 20 febbraio 2023) Molta apprensione sui social (e non solo) per le condizioni di salute di Pippo Baudo. Fortunatamente il re dei conduttori – amatissimo dal pubblico – è intervenuto per rassicurare tutti i suoi fan. Intanto però era già scattato il tam tam, che aveva preoccupato anche molti artisti del mondo dello spettacolo. tutto ha avuto inizio durante la trasmissione Italia Sì di Marco Liorni. Il direttore del palco del Festival di Sanremo Pippo Balistreri aveva pronunciato una frase lasciando gli ascoltatori di stucco: «Ho fatto almeno dieci Festival con Pippo Baudo. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta male, credo». L’allarme sulle condizioni di Pippo ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Molta apprensione sui(e non solo) per le condizioni di salute di. Fortunatamente il re dei conduttori – amatissimo dal pubblico – è intervenuto per rassicurare tutti i suoi fan. Intanto però era già scattato il tam tam, che aveva preoccupato anche molti artisti del mondo dello spettacolo.ha avuto inizio durante la trasmissione Italia Sì di Marco Liorni. Il direttore del palco del Festival di SanremoBalistreri aveva pronunciato una frase lasciando gli ascoltatori di stucco: «Ho fatto almeno dieci Festival con. Sono successe tante cose e anche degli imprevisti. Il momento che ho più nel cuore? Mi emoziono perché lui sta, credo». L’allarme sulle condizioni di...

