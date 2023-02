Il superbonus resta come detrazione d'imposta. L'annuncio del governo (Di lunedì 20 febbraio 2023) superbonus e bonus edilizi, il governo trova l'accordo con le imprese. Confermato lo stop alla cessione dei crediti fiscali che resteranno come detrazione d'imposta sulle dichiarazioni dei redditi. «Il governo ribadisce, come già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l'edilizia nella forma delle consuete detrazioni d'imposta dalla dichiarazione dei redditi». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chgi, diffusa al termine degli incontri a Palazzo Chigi sul superbonus. Un incontro andato «complessivamente bene» e dove emersa «la condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti» che la scelta del governo sui bonus edilizi fosse inevitabile. Così fonti di Palazzo Chigi ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 febbraio 2023)e bonus edilizi, iltrova l'accordo con le imprese. Confermato lo stop alla cessione dei crediti fiscali che resterannod'sulle dichiarazioni dei redditi. «Ilribadisce,già illustrato al termine del Consiglio dei Ministri, la permanenza dei bonus per l'edilizia nella forma delle consuete detrazioni d'dalla dichiarazione dei redditi». È quanto si legge in una nota di Palazzo Chgi, diffusa al termine degli incontri a Palazzo Chigi sul. Un incontro andato «complessivamente bene» e dove emersa «la condivisione da parte di tutti gli attori coinvolti» che la scelta delsui bonus edilizi fosse inevitabile. Così fonti di Palazzo Chigi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : Il #superbonus resta come detrazione d'imposta. L'annuncio del #governo #20febbraio - Rossano26669 : RT @lucianoghelfi: #Superbonus: dopo gli incontri di oggi e sentita la #Meloni, #giorgetti conferma “la ferma determinazione a porre rimedi… - lucianoghelfi : #Superbonus: dopo gli incontri di oggi e sentita la #Meloni, #giorgetti conferma “la ferma determinazione a porre r… - attilasarti : RT @laura_ceruti: Se a Conte togli il rdc e il superbonus, peraltro due iatture per il paese, resta il nulla del nulla ! - Foy84 : RT @giannichiodi: No signora. Ora che non c’è più lo sconto in fattura è per i ricchi. Bisogna avere soldi per pagare i fornitori e poi dic… -