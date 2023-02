Il superbonus è stato davvero una schifezza? Segui la diretta con Peter Gomez (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo guidato da Giorgia Meloni sta smontando il superbonus, a partire dallo stop alle cessioni del credito relative alle agevolazioni fiscali per i lavori edilizi. Ma è stato davvero una schifezza, come sostiene ora il centrodestra? Ne parla, dalle 16, Peter Gomez. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governo guidato da Giorgia Meloni sta smontando il, a partire dallo stop alle cessioni del credito relative alle agevolazioni fiscali per i lavori edilizi. Ma èuna, come sostiene ora il centrodestra? Ne parla, dalle 16,. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Per spiegare perché è stato posto un freno al superbonus Meloni ha detto che è costato 2000 euro a ogni italiano. E… - NicolaPorro : ?? Superbonus, dopo il disastro di Conte lo Stato non ha più una lira ?? - ultimora_pol : Superbonus, Giorgia #Meloni: 'Qualcuno che aveva inventato questa misura fatta così, andava in giro in campagna ele… - giuantcol : @GuidoCrosetto Caro Guido, mi permetta di correggerla, superbonus 60 Ml, rientrati fiscalmente 40 ML, costo vero 20… - NequeQuisquam : RT @serebellardinel: L'#evasione fiscale in #Italia vale 110 MILIARDI, pari pari al costo del #Superbonus, che tra l'altro ne ha resi alle… -