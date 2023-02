Il Superbonus agita i sindacati in vista del vertice con il Governo

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 20 febbraio 2023) . La Uil si aspettava un intervento sul settore dell’edilizia, ma “non con queste tempistiche”, e soprattutto “attraverso un confronto con le organizzazioni sindacali”. È quanto ha detto a Omnibus il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ricordando che “su questo intervento ci sono in ballo oltre 120mila lavoratori, ma il presidente Meloni sceglie di incontrare solo le associazioni datoriali e non i rappresentanti dei lavoratori”. Il leader della Uil Bombardieri avverte: “Ci mobiliteremo contro il decreto, non escludiamo lo sciopero” In un’interal Fatto Quotidiano il numero uno della Uil hato lo spettro dello sciopero: “Ci mobiliteremo contro il decreto, non escludiamo lo sciopero”. Gli scioperi “li facciamo, non li minacciamo – ha poi ribadito a Omnibus – c’è una mobilitazione in ...