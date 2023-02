Il sequel di Avatar batte Titanic | record di vendite

Adesso ildipunta a conquistare anche gli incassi domestici in America e in Canada. Al momento si trova a quota 658 milioni di dollari, dietro di ben 14 milioni per arrivare all'ottavo ...- La via dell'acqua di James Cameron, il secondo capitolo di questa spettacolare storia, si ... Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski ,di Top Gun (1986), interpretato da uno degli attori ...

Quando usciranno i prossimi sequel di Avatar Il futuro della saga dopo La via dell'acqua Everyeye Cinema

Avatar 2 batte sequel Avengers, 5/o film per incassi di sempre Agenzia ANSA

Box Office 2023: Avatar: La via dell’acqua ha superato i due miliardi di dollari nel mondo Cineblog

Avatar 2 supera Titanic, è terzo maggiore incasso di sempre Ciak Magazine

Avatar 2 supera di nuovo Titanic! Torna terzo all time, stavolta definitivamente (forse) Everyeye Cinema

Actor Mabel Cadena was relieved just how long she was able to hold her breath after training for her role as Namora in Black Panther: Wakanda Forever and it wasn’t too far off of Kate Winslet’s record ...Dopo un testa a testa molto combattuto, il sequel di Avatar ce l'ha fatta: ha definitivamente scalzato Titanic dal terzo posto dei film con gli incassi più alti di sempre al box-office. NOTIZIA di ...