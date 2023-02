Il segreto del trionfo | il centrodestra vince per la sua piattaforma di valori

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Come era largamente previsto, ilha nettamente trionfato nelle elezioni regionali in Lombardia e in Lazio, curiosamente con percentuali molto simili per la maggioranza in entrambe le regioni: oltre il 55%. Questo fra l'altro significa che se anche le opposizioni (dal Pd al Terzo Polo ai 5Stelle ecc.) si fossero tutte unite in un unico schieramento, avrebbero perso ugualmente. Vittoria netta, dunque, eche può guardare lontano, dal momento che controlla il governo e le due principali regioni, oltre ad altre che hanno votato negli ultimi anni. Ma questo a condizione che sappia governare bene e rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini, è ovvio. Ma guardiamo un po' a fondo il caso della Lombardia, dove ilgoverna ininterrottamente da 28 anni e ha guadagnato il diritto di governare per altri 5, ...