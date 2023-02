Ed è proprio questo logoramento interno che indispettisce e di parecchioMeloni. Forza Italia è in prima linea nella difesa dei bonus edilizi. Anche un pezzo di Lega. Probabilmente anche ...Entrambi sono in Ucraina dall'anno scorso per documentare la guerra, sono stati fermati di... proprio alla vigilia del viaggio nelle zone del conflitto della presidente del Consiglio...

Il “ritorno” di Giorgia in viaggio per Kiev tra le grane sullo stop ai bonus edilizi e i problemi con Forza Italia Tiscali Notizie

Sanremo 2023, il ritorno di Giorgia al Festival: il Girasole dall’anima soul la cui vita è stata segnata… Il Fatto Quotidiano

Sanremo 2023, il ritorno di Giorgia sul palco dell'Ariston 22 anni ... Open

Sanremo 2023, il ritorno di Giorgia dopo 22 anni con “Parole dette male” Io Donna

Sanremo: il ritorno di Giorgia ed Elisa - il duetto della kermesse Lanterna

Le buone notizie sono che il Presidente del consiglio è tornata al posto di comando dopo una settimana con una brutta influenza; che nelle ...Restano le agitazioni della maggioranza sul Superbonus, e sullo sfondo il caso del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, indagato per rivelazione di segreto d’ufficio, e gli attacchi squadr ...