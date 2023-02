Il racconto dell’amico | «L’ho afferrato ma invano Mi ha guardato | poi il volo»

...primaria'Istituto comprensivo di Trasacco in provincia'...storia è riportata dall'Ansa che a sua volta si rifà a un... I bambini hanno detto che senza il loronon sarebbero mai ...Non possiamo qui non menzionare Honoré de Balzac, Verdi e Manzoni, assiduo frequentatore e grandedella contessa. Nel Salotto di Clara Maffei , Barbiera scrive: 'Quel disgraziato servo'...

Il racconto dell'amico: «L'ho afferrato ma invano. Mi ha guardato, poi ... L'Eco di Bergamo

Gombrowicz, inferni semiotici contro la buona società Il Manifesto

Bici sui Murazzi, il racconto dell'amico dell'arrestato: "Erano ubriachi, ma non avevano capito" RaiNews

Mare Fuori 3, Nicolas Maupas: "Vi racconto il mio Filippo" QUOTIDIANO NAZIONALE