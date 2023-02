Il proprietario del Liverpool: «Stiamo vendendo il club? No. Stiamo parlando con degli investitori» (Di lunedì 20 febbraio 2023) John Henry, principale proprietario del Liverpool, ha parlato di una possibile futura vendita del club inglese John Henry, principale proprietario del Liverpool, ha parlato al Boston Sports Journal. PAROLE – «So che ci sono state molte conversazioni sul Liverpool, ma mi attengo ai fatti: abbiamo semplicemente formalizzato un processo in corso. Rimarremo in Inghilterra per sempre? No. Stiamo vendendo il Liverpool? No. Stiamo parlando con degli investitori per il Liverpool? Sì. Succederà qualcosa? Credo di sì, ma non sarà una vendita. Abbiamo venduto qualcosa negli ultimi 20 o più anni?». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 febbraio 2023) John Henry, principaledel, ha parlato di una possibile futura vendita delinglese John Henry, principaledel, ha parlato al Boston Sports Journal. PAROLE – «So che ci sono state molte conversazioni sul, ma mi attengo ai fatti: abbiamo semplicemente formalizzato un processo in corso. Rimarremo in Inghilterra per sempre? No.il? No.conper il? Sì. Succederà qualcosa? Credo di sì, ma non sarà una vendita. Abbiamo venduto qualcosa negli ultimi 20 o più anni?». L'articolo proviene da ...

