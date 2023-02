Il progetto per la cancellazione del passaggio a livello di via Moroni (Di lunedì 20 febbraio 2023) Bergamo. La cancellazione del passaggio a livello non interromperà via Moroni per quel che riguarda il transito delle auto in una direzione, verosimilmente in uscita dal centro di Bergamo: è questa, forse, la principale novità che RFI ha presentato, su richiesta di Palazzo Frizzoni, al Comune nei giorni scorsi. Il tema era stato dibattuto, su giornale e in Consiglio Comunale, nei mesi scorsi. Il raddoppio della tratta ferroviaria tra Bergamo e Curno prevede la soppressione dei passaggi a livello. Due solo collocati nel Comune di Bergamo, quello di Via King e quello di Via Moroni. Mentre per via King la realizzazione di un’alternativa viabilistica è di facile realizzazione, vista la presenza di spazi non costruiti nelle immediate vicinanze, la situazione di Via Moroni, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 20 febbraio 2023) Bergamo. Ladelnon interromperà viaper quel che riguarda il transito delle auto in una direzione, verosimilmente in uscita dal centro di Bergamo: è questa, forse, la principale novità che RFI ha presentato, su richiesta di Palazzo Frizzoni, al Comune nei giorni scorsi. Il tema era stato dibattuto, su giornale e in Consiglio Comunale, nei mesi scorsi. Il raddoppio della tratta ferroviaria tra Bergamo e Curno prevede la soppressione dei passaggi a. Due solo collocati nel Comune di Bergamo, quello di Via King e quello di Via. Mentre per via King la realizzazione di un’alternativa viabilistica è di facile realizzazione, vista la presenza di spazi non costruiti nelle immediate vicinanze, la situazione di Via, ...

