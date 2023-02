Il pestaggio di studenti a Firenze diventa un caso politico. Letta e Renzi si scagliano contro il silenzio del Governo Meloni (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si sta rapidamente trasformando in un caso politico il pestaggio di studenti a Firenze dinanzi al liceo Michelangiolo da parte di una squadriglia di Azione studentesca. La vicenda ha fatto insorgere le opposizioni che si sono duramente scagliate contro il silenzio del Governo Meloni. Il pestaggio di studenti a Firenze diventa un caso politico Appartengono ad Azione studentesca i sei giovani (tre maggiorenni e tre minorenni) responsabili del pestaggio di alcuni studenti del liceo Michelangiolo che si è consumato proprio dinanzi all’edificio scolastico. Nonostante la violenza e l’atrocità dell’accaduto, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Si sta rapidamente trasformando in unildidinanzi al liceo Michelangiolo da parte di una squadriglia di Azione studentesca. La vicenda ha fatto insorgere le opposizioni che si sono duramente scagliateildel. IldiunAppartengono ad Azione studentesca i sei giovani (tre maggiorenni e tre minorenni) responsabili deldi alcunidel liceo Michelangiolo che si è consumato proprio dinanzi all’edificio scolastico. Nonostante la violenza e l’atrocità dell’accaduto, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SalamidaFabio : Non so a voi, ma a me non stupisce per niente che l’ex prefetto di Roma che non fece nulla per impedire ai fascisti… - repubblica : Pestaggio a studenti di sinistra a Firenze, Letta e Renzi denunciano il silenzio di Meloni: 'Pensano ai rave, a Pep… - aguzzo05 : RT @chetempochefa: Il pestaggio degli studenti del liceo Michelangiolo di Firenze è una cosa terribile, che appartiene a decenni che sperav… - v_m_a_x_i_m_o : @ultimora_pol Erano 'evidentemente' 8 adulti contro 2 studenti, in un pestaggio premeditato. La fonte è la Digos. - StefanoChiap85 : RT @repubblica: Pestaggio a studenti di sinistra a Firenze, Letta e Renzi denunciano il silenzio di Meloni: 'Pensano ai rave, a Peppa Pig e… -