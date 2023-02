(Di lunedì 20 febbraio 2023) "Dusanè nel mirino del Real Madrid" . A rivelarlo è il quotidiano sportivo AS , che ha svelato un clamoroso: "Come appreso da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il pazzesco retroscena su #Vlahovic: 'La Juve lo aveva venduto a gennaio, poi...': Spunta una clamorosa indiscrezio… - infoitsport : Il gesto pazzesco di Kvara fa scatenare Spalletti, che retroscena dalla panchina -

"Dusan Vlahovic è nel mirino del Real Madrid" . A rivelarlo è il quotidiano sportivo AS , che ha svelato un clamoroso: "Come appreso da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, la Juventus ha negoziato la cessione di Vlahovic con una squadra di vertice della Premier League, presumibilmente lo United ,...Sanremo 2023, Blanco avrebbe dovuto fare tutt'altro: ildi Amadeus dopo la follia ' Il picco in spettatori si è avuto alle 21.37, quando Chiara Ferragni presentava Mr. Rain, con 16.470.000 ...

Il pazzesco retroscena su Vlahovic: "La Juve lo aveva venduto a gennaio, poi..." Corriere dello Sport

Il gesto pazzesco di Kvara fa scatenare Spalletti, che retroscena dalla panchina AreaNapoli.it

Dov’erano Kvaratskhelia e Osimhen quando il Napoli partecipò per l’ultima volta gli ottavi Champions Corriere dello Sport

Osimhen al Napoli, pazzesco retroscena: al suo posto potevano esserci Benzema o Haaland! Spazio Napoli

Sabatini e l'esonero di De Rossi, il post svela un retroscena: "Ferito perché..." Corriere dello Sport

"Dusan Vlahovic è nel mirino del Real Madrid". A rivelarlo è il quotidiano sportivo AS, che ha svelato un clamoroso retroscena: "Come appreso da fonti direttamente coinvolte nelle trattative, la ...Il gesto tecnico di Kvicha Kvaratskhelia che ha portato il Napoli in vantaggio al Mapei Stadium fa letteralmente impazzire Luciano Spalletti.