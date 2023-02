Il Papa elogia gli artisti del cinema | “Il vostro lavoro ricorda la pagina della Creazione”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Città del Vaticano – “Il mondo, travagliato dalla guerra e da tanti mali, ha bisogno di segni, di opere che suscitino stupore, che lascino trasparire la meraviglia di Dio, il quale non smette mai di amare le sue creature e di stupirsi per la loro bellezza. In un mondo sempre più artificiale, dove l’uomo si è circondato delle opere delle proprie mani, il grande rischio è quello di perdere lo stupore”. A dirlo èFrancesco ricevendo stamane in udienza in Vaticano i membriFondazione Ente dello Spettacolo in occasione del 75mo anniversarionascita dell’Ente. “Condivido con voi questa riflessione e, affidandovi il compito di ridestare la meraviglia, vorrei ringraziarvi per quello che fate in un aspetto essenziale per l’evangelizzazione, perché non c’è fede senza stupore”, ha sottolineato nel discorso scritto consegnato ai ...