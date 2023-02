Il nuovo negozio Supreme a West Hollywood è uno skatepark (letteralmente) (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una cosa è certa: Supreme ha una capacità magistrale di creare curiosità e attenzione su di sé. La scorsa settimana, il marchio con il logo rosso e bianco ha svelato un video in cui un elicottero sorvolava il cielo blu di Los Angeles, in California. Poche ore dopo, è stato rivelato che il nuovo negozio dell'azienda a West Hollywood sarebbe stato inaugurato il 16 febbraio. Si tratta di una mossa storica per Supreme, che ha annunciato contemporaneamente la chiusura del suo iconico flagship di Fairfax Avenue, dopo 19 anni di presenza in una zona leggendaria per gli appassionati di streetwear di tutto il mondo. Una pista da skateboard gigante Il nuovissimo e immacolato edificio di 800 metri quadrati ha un'enorme pista da skateboard scavata nel terreno al suo centro. Progettata dal ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 20 febbraio 2023) Una cosa è certa:ha una capacità magistrale di creare curiosità e attenzione su di sé. La scorsa settimana, il marchio con il logo rosso e bianco ha svelato un video in cui un elicottero sorvolava il cielo blu di Los Angeles, in California. Poche ore dopo, è stato rivelato che ildell'azienda asarebbe stato inaugurato il 16 febbraio. Si tratta di una mossa storica per, che ha annunciato contemporaneamente la chiusura del suo iconico flagship di Fairfax Avenue, dopo 19 anni di presenza in una zona leggendaria per gli appassionati di streetwear di tutto il mondo. Una pista da skateboard gigante Il nuovissimo e immacolato edificio di 800 metri quadrati ha un'enorme pista da skateboard scavata nel terreno al suo centro. Progettata dal ...

