Il Napoli vola: è la migliore big d’Europa per media punti | VIDEO (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Napoli di Luciano Spalletti ha 'ammazzato' la Serie A 2022-2023, dando 15 punti (per ora) alla prima inseguitrice. Se si confronta la media punti degli Azzurri con quelle delle altre big d'Europa, ci si accorge di come i partenopei stiano volando Leggi su pianetamilan (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ildi Luciano Spalletti ha 'ammazzato' la Serie A 2022-2023, dando 15(per ora) alla prima inseguitrice. Se si confronta ladegli Azzurri con quelle delle altre big d'Europa, ci si accorge di come i partenopei stianondo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Punge come un’ape, vola come una farfalla. Anche contro una buonissima #Cremonese, che non ha mai rinunciato a gioc… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: Il @sscnapoli vola: è la migliore big d'Europa per media punti | #VIDEO - #SSCN #SSCNapoli #Napoli - PianetaMilan : Il @sscnapoli vola: è la migliore big d'Europa per media punti | #VIDEO - #SSCN #SSCNapoli #Napoli - SpiritoPasquale : RT @napoli_network: Appuntamento domani sera al #DeutscheBankPark di Francoforte dove gli azzurri affronteranno l’#Eintracht. Per gli ultr… - laperuta_mario : RT @napoli_network: Appuntamento domani sera al #DeutscheBankPark di Francoforte dove gli azzurri affronteranno l’#Eintracht. Per gli ultr… -