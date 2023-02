Il Napoli e la crisi del calcio italiano (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il Napoli come Steve Bradbury? Ricordate l’atleta australiano che nel 2002 a Salt Lake City vinse l’oro di pattinaggio sul ghiaccio solo perché tutti gli avversari davanti caddero? Ecco, il rischio è che questo campionato sarà ricordato per gli errori degli altri, le penalizzazioni e non per la cavalcata inarrestabile degli azzurri. Per questo quella di domani – e il ritorno al Maradona – sarà non solo un ottavo di Champions come tanti altri, ma forse la doppia sfida più importante della stagione. Contro l’Eintracht Francoforte gli uomini di Spalletti non si giocano solo l’accesso ai quarti – massimo piazzamento mai raggiunto nell’Europa che conta – ma metterebbero a tacere i vocii e i commenti che in queste settimane stanno crescendo. Con 62 punti in 23 partite, 15 punti di vantaggio sulla seconda e un ruolino di marcia inarrestabile i partenopei sono unici artefici ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 febbraio 2023) Ilcome Steve Bradbury? Ricordate l’atleta australiano che nel 2002 a Salt Lake City vinse l’oro di pattinaggio sul ghiaccio solo perché tutti gli avversari davanti caddero? Ecco, il rischio è che questo campionato sarà ricordato per gli errori degli altri, le penalizzazioni e non per la cavalcata inarrestabile degli azzurri. Per questo quella di domani – e il ritorno al Maradona – sarà non solo un ottavo di Champions come tanti altri, ma forse la doppia sfida più importante della stagione. Contro l’Eintracht Francoforte gli uomini di Spalletti non si giocano solo l’accesso ai quarti – massimo piazzamento mai raggiunto nell’Europa che conta – ma metterebbero a tacere i vocii e i commenti che in queste settimane stanno crescendo. Con 62 punti in 23 partite, 15 punti di vantaggio sulla seconda e un ruolino di marcia inarrestabile i partenopei sono unici artefici ...

