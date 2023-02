Il Manchester United potrebbe firmare Dybala (Di lunedì 20 febbraio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo un recente rapporto di Gianluca Di Marzio, il Manchester United potrebbe ingaggiare Paulo Dybala per soli 12 milioni di euro. A 29 anni, Dybala è ancora oggi uno degli attaccanti più intriganti del calcio mondiale. Ha firmato per la Roma l’anno scorso dopo aver trascorso sette anni con la Juventus, dove si è fatto un nome sia come talento da gol che come attaccante a tutto tondo. La Roma probabilmente preferirebbe tenerlo in mano dato il suo tasso di gol di 11 gol in 22 presenze in questa stagione, ma non si sa mai cosa avrà nella manica Jose Mourinho. Lo United, nel frattempo, ha avuto la fortuna di tornare su Marcus Rashford, che è nella forma migliore della sua vita davanti alla porta. Potresti sostenere che i Red ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 20 febbraio 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo un recente rapporto di Gianluca Di Marzio, ilingaggiare Pauloper soli 12 milioni di euro. A 29 anni,è ancora oggi uno degli attaccanti più intriganti del calcio mondiale. Ha firmato per la Roma l’anno scorso dopo aver trascorso sette anni con la Juventus, dove si è fatto un nome sia come talento da gol che come attaccante a tutto tondo. La Roma probabilmente preferirebbe tenerlo in mano dato il suo tasso di gol di 11 gol in 22 presenze in questa stagione, ma non si sa mai cosa avrà nella manica Jose Mourinho. Lo, nel frattempo, ha avuto la fortuna di tornare su Marcus Rashford, che è nella forma migliore della sua vita davanti alla porta. Potresti sostenere che i Red ...

