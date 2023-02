Il lombardo preferisce la bionda | produzione record per la birra artigianale

Leggi su ilnotiziario

(Di lunedì 20 febbraio 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color La passione dei lombardi per lacresce sempre di più: una tendenza certificata ora anche da Coldiretti e dal Consorzio di tutela e promozione dellain Italia, che racconta come negli ultimi 10 anni in Italia siano triplicati i birrifici artigianali in Italia, grazie soprattutto alla spinta che arriva proprio dalla Lombardia. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.