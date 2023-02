Il legale di Cospito | è stanco ed emaciato ma deciso a proseguire il digiuno

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Èmalo sciopero della fame il leader anarchico Alfredotrasferito da poco nel carcere di Opera in regime di 41 bis – e ora temporaneamente ricoverato in ospedale – perché, secondo i magistrati, in particolare la Procura di Perugia, i suoi proclami da dietro le sbarre sono equiparabili ai pizzini mafiosi e finiscono per rappresentare direttive d’azione per il mondo anarco-insurrezionale esterno. “L’ho trovatoma al contempo convinto e determinato nella necessità dilo sciopero”, racconta l’avvocato Flavio Rossi Albertini, difensore di Alfredo, dopo averlo incontrato nell’ospedale San Paolo di Milano dove l’anarchico, in sciopero della fame da oltre cento giorni, è stato trasferito ...