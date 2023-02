Il governatore della Sardegna Solinas indagato per corruzione (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il governatore della Sardegna, Christian Solinas, insieme a un suo consulente, Christian Stevelli, al direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi, e all’imprenditore Roberto Zedda, risultano dalla Procura di Cagliari per corruzione. Due le inchieste che vedono coinvolti il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas insieme ad altre tre indagati Il primo filone riguarda la casa comprata da Solinas in via dei Tritoni, a due passi dalla spiaggia Poetto di Cagliari. I pm intendono fare luce sui presunti legami con l’acquisto di alcuni terreni a Capoterra, riconducibili al presidente della Regione, per i quali Zedda aveva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 20 febbraio 2023) Il, Christian, insieme a un suo consulente, Christian Stevelli, al direttore generale dell’Ufficio dell’autorità di gestione del programma operativo Eni Cbd, bacino del Mediterraneo, Roberto Raimondi, e all’imprenditore Roberto Zedda, risultano dalla Procura di Cagliari per. Due le inchieste che vedono coinvolti il presidenteRegioneChristianinsieme ad altre tre indagati Il primo filone riguarda la casa comprata dain via dei Tritoni, a due passi dalla spiaggia Poetto di Cagliari. I pm intendono fare luce sui presunti legami con l’acquisto di alcuni terreni a Capoterra, riconducibili al presidenteRegione, per i quali Zedda aveva ...

