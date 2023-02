Il giallo più pazzo dell'anno: cosa si inventa per fermare il contropiede avversario (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luke O'Nien, mediano del Sunderland, si è reso protagonista dell'ammonizione più bizzarra dell'anno. Durante la partita di Championship contro il Bristol City ha deciso di fermare il contropiede degli ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 20 febbraio 2023) Luke O'Nien, mediano del Sunderland, si è reso protagonista'ammonizione più bizzarra. Durante la partita di Championship contro il Bristol City ha deciso diildegli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : #Pioli in conferenza: 'Su #Tonali era un intervento brutto, era più da rosso che da giallo. Si è gonfiata la cavigl… - mirkonicolino : Secondo tempo di grande, grandissima, sofferenza per la #Juventus. Con il fuorigioco semiautomatico non ha più sens… - pavelinux : @EdoardoMecca1 @TuttiZangh Vedi Edoardo, questa è la differenza tra noi e loro:noi tra un anno non ci ricorderemo p… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@SunderlandAFC, il giallo più divertente di sempre lo prende #ONien | #VIDEO - @SkyBetChamp #Championship #SAFC #Sunderl… - PianetaMilan : .@SunderlandAFC, il giallo più divertente di sempre lo prende #ONien | #VIDEO - @SkyBetChamp #Championship #SAFC… -