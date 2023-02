Il fondatore di Tesla boccia le auto a guida autonoma di Elon Musk | «Possono diventare molto pericolose»

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Martin Eberhard, co-died ex Ceo dell’azienda, hato lesenzadi. Il miliardario ne ha fatto il grande obiettivo della compagnia americana di veicoli elettrici comprata nel 2004. Ma Eberhard ha confessato di non essere un grande fan dellenoma. In un’intervista rilasciata a Insider Eberhard ha spiegato la sua visione: «Mi piace vedere quando le persone pensano che si costruiscono macchine che la gente puòre. È un errore pensare a una macchina come un software, tipo iPhone o altro. Non è la stessa cosa. Io ho un iPhone e ogni volta faccio un aggiornamento, spuntano errori». Quando succede, ha spiegato, «le mie app di notizie vanno in ...

Il richiamo riguarda una gamma di auto Tesla Model S, Model X, Model 3 e Model Y tra il 2016 e il 2023, dotate della tecnologia «Full Self-Driving Beta», il cosiddetto sistema Autopilot ...Tesla dovrebbe risolvere il problema aggiornando il software entro il 15 aprile. L’azienda di Elon Musk punta molto sullo sviluppo di vetture a guida completamente autonoma. Il fondatore della casa ...