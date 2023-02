Il drammatico caso Chris Benoit: cosa è successo nella notte dell’omicidio? (Di lunedì 20 febbraio 2023) Chris Benoit è senza dubbio il più controverso wrestler della storia, soprattutto per ciò che ha commesso alla sua famiglia fuori dal ring. Ci sono dei momenti nei quali non è davvero possibile poter dare una motivazione a quello che sta accadendo e soprattutto provare a capire perché è successa una tale tragedia. La WWE è stata scossa più volte da diversi scandali, ma non vi è il benché minimo dubbio sul fatto che quello che ha sconvolto maggiormente il grande pubblico è stato il caso di Chris Benoit. InstagramIl canadese era uno degli atleti maggiormente amati dal pubblico, con il suo modo di lottare molto tecnico e con un fisico sicuramente molto lontano dall’essere paragonato a quello degli omoni e dei “Big Man” che hanno sempre rappresentato la compagnia. Il momento dove vinse il titolo World ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 20 febbraio 2023)è senza dubbio il più controverso wrestler della storia, soprattutto per ciò che ha commesso alla sua famiglia fuori dal ring. Ci sono dei momenti nei quali non è davvero possibile poter dare una motivazione a quello che sta accadendo e soprattutto provare a capire perché è successa una tale tragedia. La WWE è stata scossa più volte da diversi scandali, ma non vi è il benché minimo dubbio sul fatto che quello che ha sconvolto maggiormente il grande pubblico è stato ildi. InstagramIl canadese era uno degli atleti maggiormente amati dal pubblico, con il suo modo di lottare molto tecnico e con un fisico sicuramente molto lontano dall’essere paragonato a quello degli omoni e dei “Big Man” che hanno sempre rappresentato la compagnia. Il momento dove vinse il titolo World ...

