Il cyberbullismo tra norme e azioni educative in Italia | un’UdA di Educazione Digitale per il Ciclo di base

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 20 febbraio 2023) L’, come sappiamo bene, ha incluso ilnella legislazione nazionale. La legge n. 71/2017 «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del», rappresenta una svolta in materia di bullismo online e pone fine al vuoto normativo. La norma, composta da 7 articoli, definisce chiaramente ilcome: "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un ...