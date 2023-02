Il console di San Marino sugli aiuti alla Turchia per il terremoto

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Ancora miracoli, nonostante sia il quinto giorno di ricerche dopo iline Siria. Ungiovane di 17 anni è stato estratto vivo dalle macerie a Gaziantep, città epicentro, dopo ben 94 ore. “Sono stato costretto a bere la mia urina per sopravvivere”, ha raccontato. Nella serata di ieri un bambino di 10 anni è stato salvato a 90 ore dal crollo, ma per soccorrerlo è stato necessario amputargli un braccio. Il numero dei feriti nei due Paesi sale ad almeno 75mila. Gli Stati Uniti annunciano la sospensione temporanea di alcune sanzioni economiche al governo centrale di Damasco. Nel Paese faticano ad arrivare glie così l’Onu chiede “un cessate il fuoco immediato”. Il Governo si dice pronto a inviare un convoglio tramite la Mezzaluna rossa, ma “a fermarlo è l’opposizione dei ribelli”, accusa Damasco. In ...