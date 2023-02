Il circolo vizioso della ricchezza concentrata | l’affitto perenne e il risparmio impossibile

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Partiamo tutti da una casa, e se c’e? un luogo da cui partire forse ha senso scegliere proprio questo. Il mondo attorno a noi cambia velocemente cosi? come i consumi e le preferenze, ma almeno sulla casa i desideri a cavallo delle generazioni sembrano lineari. Leggo il titolo di un’ennesima ricerca su un giornale: La casa di proprieta? e? un desiderio di tutti i giovani sotto i trent’anni. La ricerca e? commissionata da Immobiliare.it, ma se ne trovano tante altre. Questa dice che il 98 per cento degli under 30 “coltiva il desiderio di acquistare una casa non appena sara? possibile”. Cari coltivatori, il desiderio e? buono e giusto, ma qui i dati non sorridono. Ecco la bugia numero tre: al di la? delle ambizioni, solo il 6 per cento delle case e? posseduto da under 35 e quasi il 65 per centofascia 18-34 vive a casa di un genitore. L’eta? media dell’acquisto ...