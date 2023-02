Il cast di Resta con me

Ildel film non include soltanto Simona Tabasco come attrice italiana. All'interno del film ... Successivo Fiction & Soapcon me anticipazioni prima puntata 19 febbraio 2023 Niccolo Maggesi - ...Giuseppe Pirozzi è figlio d'arte. Il giovanissimo attore, classe 2008, è entrato neldi Mare Fuori solo nella terza stagione. Suo il ruolo di Micciarella , il fratello minore di ...& Soapcon ...

Resta con me, guida alla fiction Rai: cast, trama e quante puntate sono QUOTIDIANO NAZIONALE

Resta con me: trama, cast e puntate della fiction di Rai1 con Francesco Arca Fanpage.it

Resta con Me, il nuovo poliziesco di Rai 1: trama, cast e anticipazioni La Gazzetta dello Sport

“Resta con me”: trama, cast e personaggi Tv Sorrisi e Canzoni

Resta con me, il cast della fiction di Raiuno con Francesco Arca Tvblog

Resta Con Me seconda puntata: trama e anticipazioni degli episodi 3 e 4 in onda domenica 26 febbraio 2023 su Rai 1 in prima visione.Ne restano, compresa la seconda puntata, ancora altre tre da mettere in onda. Oltre a Francesco Arca e al giovanissimo Mario Di Leva, nel cast ci sono anche Laura Adriani e Maria Pia Calzone, che ...