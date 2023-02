IL CANTANTE MASCHERATO: MILLY CARLUCCI SVELA LA MASCHERA DEL CUORE (FOTO E VIDEO) (Di lunedì 20 febbraio 2023) MILLY CARLUCCI ha SVELAto la prima MASCHERA della quarta edizione del CANTANTE MASCHERATO, l’eclettico show di Rai1 che torna con sei nuove puntate da sabato 18 marzo a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Giuria a cinque con i confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e le new entry Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica. L’altra novità è il MASCHERATO per una notte che si nasconderà sotto un grande CUORE. Una MASCHERA nuovissima perché c’è una novità. Quest’anno al CANTANTE MASCHERATO noi abbiamo il MASCHERATO per una notte, ovvero l’ospite d’onore che arriva, diamo degli indizi e si ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 20 febbraio 2023)hato la primadella quarta edizione del, l’eclettico show di Rai1 che torna con sei nuove puntate da sabato 18 marzo a partire dalle 21.25, subito dopo i Soliti Ignoti. Giuria a cinque con i confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti e le new entry Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica. L’altra novità è ilper una notte che si nasconderà sotto un grande. Unanuovissima perché c’è una novità. Quest’anno alnoi abbiamo ilper una notte, ovvero l’ospite d’onore che arriva, diamo degli indizi e si ...

