Il cane si tuffa in mare e morde lo squalo | la scena incredibile ripresa dai turisti Attimi di panico alle Bahamas

(Di lunedì 20 febbraio 2023) Un duello a colpi di morsi . Durante un giro in barcaalcunisono rimasti sconvolti per aver assistito a una spiacevole colluttazione tra unomartello e un. Il teso ...

Il teso confronto tra i due animali è stato filmato dal capitano e membro dell'equipaggio della barca turistica, Rebecca Lightbourn di Exuma Water Sports: 'Non conosciamo il motivo per cui ilha ..."Non siamo sicuri se ilvolesse solo giocare o volesse proteggere la sua casa, ma è semplicemente saltato dentro! - racconta la donna alla NBC News - . È riuscito a sguazzare e ha anche provato ...

Cane si tuffa dal molo e attacca uno squalo martello, choc tra i turisti ... Metro

Il cane si tuffa in mare e morde lo squalo, la scena incredibile ripresa dai turisti. Attimi di panico alle Ba leggo.it

"Il cane si è tuffato in mare e sta mordendo lo squalo", momenti di ... La Stampa

Regno Unito, dilaga la truffa sui cani smarriti: finti rapitori incassano ... La Stampa

Il Far West del Parco "Un giro di vite sugli animali senza guinzaglio" IL GIORNO

Un duello a colpi di morsi. Durante un giro in barca alle Bahamas alcuni turisti sono rimasti sconvolti per aver assistito a una spiacevole colluttazione tra ...Uno squalo martello di circa 4 metri è stato incredibilmente attaccato alle Bahamas da un cane che non ha esitato a tuffarsi in acqua per andare contro l’enorme animale. Il cane, quando ha visto lo ...