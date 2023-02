Il calciatore Adriano festeggia il compleanno in dolce compagnia la moglie la prende bene chiede il divorzio (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’ex calciatore Adriano ha festeggiato il suo 41simo compleanno su uno yacht con champagne e bella compagnia. Tutti felici, tranne una: sua moglie. Non si è imperatori per caso e allora Adriano ha deciso di festeggiare alla grande il suo 41simo compleanno: in mezzo al mare su uno yacht, con champagne e compagnia di livello. Leggi su people24.myblog (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’exhato il suo 41simosu uno yacht con champagne e bella. Tutti felici, tranne una: sua. Non si è imperatori per caso e alloraha deciso dire alla grande il suo 41simo: in mezzo al mare su uno yacht, con champagne edi livello.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mrfloyd86 : @AceccKramer Credo che quella di Adriano a Valencia sia stata una delle più grandi partite di un calciatore dell'In… - IncorvaiaDavide : @bando10_ Io non riesco ad odiare l'Ibra cadabra dell'Inter, non ci posso fare niente, rimarra sempre uno dei miei… - asfcim : CHE CONFUSIONE SARÀ PERCHÉ TIFIAMO UN CALCIATORE CHE TIRA BOMBE A MANO SIAM TUTTI IN PIEDI PER QUESTO BRASILIANO BA… -