Ignazio La Russa: «Un figlio gay? Un dispiacere, un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui». Poi l’affondo su Berlusconi e Mulè (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Accetterei con dispiacere la notizia di un figlio gay: come se fosse milanista, diverso da me. Un padre etero vorrebbe che il figlio fosse come lui». A parlare è il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervistato da Francesca Fagnani per la nuova stagione di Belve che andrà in onda domani sera su Rai 2 in prima serata. La Russa ha anche commentato la storica pellicola Una giornata particolare, considerato dal senatore di Fratelli d’italia un «brutto film». A suo dire, «colloca l’omofobia in una parte sola e in un periodo solo, purtroppo è stato un problema che invece è stato affrontato in ogni parte del mondo, ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 febbraio 2023) «Accetterei conla notizia di unsemilanista, diverso da me. Unche illui». A parlare è il presidente del Senato,La, intervistato da Francesca Fagnani per la nuova stagione di Belve che andrà in onda domani sera su Rai 2 in prima serata. Laha anche commentato la storica pellicola Una giornata particolare, considerato dal senatore di Fratelli d’italia un «brutto film». A suo dire, «colloca l’omofobia in una parte sola e in un periodo solo, purtroppo è stato un problema che invece è stato affrontato in ogni parte del mondo, ...

