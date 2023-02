Ice, il food made in Italy in vetrina a Dubai. Zoppas: Agroalimentare boom negli Emirati: +46% nel 2022 (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Italia del food è sbarcata negli Emirati Arabi Uniti guidata dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida insieme al presidente di Agenzia Ice Matteo Zoppas. A Gulfood 2023, la manifestazione fieristica dedicata al settore alimentare più importante della regione del Golfo e di tutto il medio oriente, sono presenti da oggi 180 aziende italiane di settore, alcune delle quali partecipano con i loro prodotti alle attività di promozione realizzate da Agenzia Ice. Obiettivo: proporre l’eccellenza Agroalimentare in un mercato in crescita vorticosa – a novembre l’export su base annua ha segnato un + 46% con valore record di 381 milioni di euro – che assorbe dal mondo più del 90% del suo fabbisogno di prodotti alimentari. Agenzia ICE ha ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 20 febbraio 2023) L’Italia delè sbarcataArabi Uniti guidata dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida insieme al presidente di Agenzia Ice Matteo. A Gul2023, la manifestazione fieristica dedicata al settore alimentare più importante della regione del Golfo e di tutto il medio oriente, sono presenti da oggi 180 aziende italiane di settore, alcune delle quali partecipano con i loro prodotti alle attività di promozione realizzate da Agenzia Ice. Obiettivo: proporre l’eccellenzain un mercato in crescita vorticosa – a novembre l’export su base annua ha segnato un + 46% con valore record di 381 milioni di euro – che assorbe dal mondo più del 90% del suo fabbisogno di prodotti alimentari. Agenzia ICE ha ...

